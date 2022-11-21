علي الكشوطي لبرنامج ملعب الفن: أتمنى حصول «19 ب» على جائزة في «القاهرة السينمائي»

قال علي الكشوطي الكاتب الصحفي، إنّ فيلم «19 ب» للمخرج والمؤلف أحمد عبدالله هو الفيلم المصري الوحيد الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحًا: «أحمد عبدالله يتعامل مع الفيلم كأنه يكتب قصيدة شعرية أو مقال رأي، وكل ما يهمه هو أن يترك رسالة للناس».

إيجابيات كثيرة في مهرجان القاهرة السينمائي

وأضاف الكشوطي، خلال حواره مع الإذاعي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «هناك إيجابيات كثيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولا يعني حديثنا عن بعض السلبيات أننا لسنا راضون عن التنظيم».

أحمد عبدالله لديه فكر مختلف

وتابع: «أحمد عبدالله لديه فكر مختلف في القضايا التي يناقشها في أعمالها، فالجمهور ليس شاغله الأول؛ لكنه يحرص على أن يحمل فيلمه بصمته ووجهة نظره دون أي تدخل من طرف خارجي، الفيلم مدته ساعتان، ومش هتخرج منه متضايق، والفيلم يستحق المشاهدة، وأداء سيد رجب لا يمكن لأحد أن يختلف عليه، ونتمنى أن يحصل على جائزة».