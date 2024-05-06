أكلة تتاقل بـ«الدهب».. سباق الفسخانية بـ10 خواتم للزبائن و«ساندويتش عيار 24»

أكلات الربيع هذا العام يغمرها الذهب، آخر افتكاسات أصحاب المحال لجذب الزبائن وخلق نوع من الترفيه و«الافتكاسات» التي تُسعد الجميع، بداية من المنافسة على 10 خواتم ذهب، حتى أكل برجر فسيخ بطبقات من الذهب الخالص.

لن يحتفل أهالى كفر الشيخ بشم النسيم فقط، لكنهم على موعد مع احتفال من نوع خاص، أطلقه أحد الفسخانية بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، من خلال مسابقة يهدف بها إلى إدخال السرور على قلوب الزبائن، وجذب أكبر عدد ممكن منهم، لشراء الأسماك المملحة، والتي يتم تناولها خلال شم النسيم.

10 خواتم هدية للزبائن في مدينة بيلا بكفر الشيخ

10 خواتم من الذهب الخالص قرّر بدير البنان، فسخاني، توزيعها على الزبائن يوم شم النسيم بعد إجراء قرعة علنية، حيث حرص على وضع الخواتم الذهب في علب مخصّصة داخل صندوق زجاجي في محل الفسيخ الخاص به، كنوع من أنواع المصداقية.

«حبّيت أفرّح الناس فقرّرت إني أعمل مسابقة علشان أفرّح زبايني، والمسابقة بسيطة، يعني أي زبون بيشترى فسيخ بيكتب اسمه ورقم تليفونه في ورقة، ويحطها داخل الصندوق الزجاجي، وبعد كده هنعمل سحب يوم شم النسيم، وهيفوز 10 أشخاص بـ10 خواتم ذهب»، بهذه الكلمات يحكي «البنان» عن فكرته التي كانت حديث المدينة.

1500 جنيه قيمة الخاتم الذهب الواحد

نصف جرام هو وزن الخاتم الذهب الواحد الذي سيتم تقديمه للزبائن الفائزين في المسابقة، مثلما يروي «البنان»: «وزن الخاتم الذهب الواحد نصف جرام، يعني بحوالي 1500 جنيه، والموضوع مش دعاية، لأن لنا زبونا، وهدفنا إدخال السرور على قلوب الزبائن، وتشجيعهم على الشراء، خاصة أنّ أسعار الفسيخ تبدأ من 160 لحد 300 جنيه».

ليست المرة الأولى التي يقوم فيها «البنان» بتقديم هدايا إلى زبائنه، حيث سبق ذلك تقديم هدايا متنوعة في مناسبات مختلفة: «مش أول مرة أقدم هدايا للزبائن، يعني قبل رمضان كنا بنوزع فوانيس هدايا عليهم، وفي بداية كل سنة بنوزع عليهم النتائج بتاعة السنة، وبنحاول نفرّح غيرنا».

إضافة «الذهب» على «برجر الفسيخ»

وفي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قرّر عمر مكرم أن يضيف «الذهب» على «برجر الفسيخ» الذي ابتكره في محله: «دي ساندويتشات للعميل اللي مابيحبش يتبهدل من الأسماك المملحة، وضيفنا له الدهب، لأنه حالياً الدهب بيُضاف لكل الأكل، بيدي للأكل قيمة أعلى، مؤخراً قرّرنا ندخله على برجر الفسيخ والرنجة، دي أكلتنا من 7000 سنة، كان لازم نضيف لها القيمة دي».

الإقبال على برجر الفسيخ بذهب أو دونه من أكثر ما أبهر «عمر»: «أي حاجة غريبة بيكون لها جمهور كبير عاوز يجرب، ولما يعجبه بيكرّر، والبرجر بيتكون من قطع الفسيخ المخلي، وشرايح بصل وطماطم وفلفل، ونقفّله وممكن يطلع من غير دهب علشان يكون اختياري، وأما بالدهب فبنحط قشرة دهب بتكون حساسة في التعامل معاها ونفضل نضيف طبقات لحد ما تغطي الساندويتش».