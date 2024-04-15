ضبط 140 كيلو فسيخ مجهول المصدر خلال حملة على الأسواق بكفر الشيخ

شنّت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بدسوق، بالتعاون مع مكتب مراقبة الأغذية والرقابة التموينية والطب البيطري وحماية المستهلك، وذلك حرصًا على صحة المواطنين وضمان سلامة الأغذية.

ضبط 140 كيلو جرام من الفسيخ مجهول المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط 140 كيلو جرام من الفسيخ مجهول المصدر، عبارة عن 90 كيلو فسيخ بدون بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية، و50 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر للمخالفة للقرار رقم 96 لسنة 1966 الخاص باشتراطات النظافة الصحية الواجب توافرها في أماكن بيع وتداول الأغذية، و3 محاضر للمخالفة للقرار رقم 97 الخاص بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المشتغلين في مجال تداول الأغذية لعدم حملهم شهادات صحية سارية.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة كفر الشيخ لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطنين، ومتابعة التزام أماكن تداول المواد الغذائية بالاشتراطات الصحية، خاصةً خلال فترات الأعياد والمناسبات التي تزداد فيها استهلاك المواد الغذائية.

كفر الشيخ تحذر المواطنين من أي مواد غذائية أخرى من مصادر غير موثوقة

وفي سياق متصل، حذّرت محافظة كفر الشيخ المواطنين من شراء الفسيخ أو أي مواد غذائية أخرى من مصادر غير موثوقة، والتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية قبل شرائها، كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أى مخالفات يتم ملاحظتها فى أماكن تداول المواد الغذائية من خلال الخط الساخن 114.