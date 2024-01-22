«لفة فسيخ» هدية لصاحب التوقع الصحيح لنتيجة مباراة مصر والرأس الأخضر بكفر الشيخ

«توقع نتيجة ماتش مصر والرأس الأخضر، و2 من أصحاب التوقع الصحيح هيكسبوا كل واحد لفة فسيخ»، هكذا أعلن أحد محلات بيع الفسيخ في مدينة بيلا بكفر الشيخ، عن مسابقة قبل مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تنطلق الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

«لفة فسيخ» مجاني لصاحب التوقع الصحيح

وعلى الرغم من تعادل منتخب مصر خلال المباريات ضمن منافسات الجولة الأولى والثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، إلا أنّ بدير البنان، صاحب الـ41 عاماً، وأحد الفسخانية في مدينة بيلا، قرّر إسعاد الجماهير من خلال مسابقة تتعلق بالمباراة التي تجمع مصر والرأس الأخضر، مساء اليوم الاثنين، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

«حبينا نعمل مسابقة متنوعة بمناسبة كأس الأمم الأفريقية 2023 لأنها بطولة مهمة ومصر بتشارك فيها، وأول شخصين هيتوقعوا نتيجة مباراة منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر صح كل واحد فيهم يكسب لفة فسيخ»، بهذه الكلمات بدأ بدير البنان، صاحب المسابقة، حديثه لـ«الوطن».

«البنان»: بنشجع الناس على الاهتمام بالرياضة

وأوضح «البنان» أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بعمل مسابقات لتقديم فسيخ مجاني للمشجعين خلال المباريات، بل سبق ونظم مثل هذه المسابقات خلال الفترة الماضية: «مش أول مرة ننفذ مسابقة زي دي لأننا على طول بنعمل مسابقات زي كده، ونفذت المسابقة مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، وفي بطولة كأس العالم نفذنا برضه مسابقة زي دي عشان نشجع الناس على الاهتمام بالرياضة، ونفرحهم برضه».

فرحة كبيرة انتابت مشجعي المنتخب الوطني عقب إطلاق مسابقة «الفسيخ المجاني» وفقاً لـ«البنان»: «الناس فرحانة جداً بالمسابقة، واللي بيفوز بييجي عندي المحل يستلم الفسيخ بتاعه وبتصور معاه، وأكتر الفائزين بيكونوا المشجعين الشباب لأن توقعاتهم بتكون دايماً صحيحة».