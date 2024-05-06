أشرف أبو الهول: لولا الموقف المصري لانتهت القضية الفلسطينية بشكل تام

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه «لولا الموقف المصري برفض التهجير القسري للفلسطينيين، لخرج سكان غزة وانتهت القضية الفلسطينية بشكل تام.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «مصر دفعت ثمنا باهظا في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية»، موضحا أن حماس أصبحت عبئًا على إسرائيل؛ لأن نتنياهو كان يظن أنه استطاع السيطرة على حماس لكن هناك لاعبين آخرين في المنطقة قاموا باحتوائها واستخدموها.

وتابع الاحتلال الإسرائيلي يتعمد نشر مبرراته حول هدم المناطق السكنية، بأنها ليس من أجل استهداف المدنيين، ولكن بهدف السيطرة على الأنفاق وأعضاء حركة حماس المختبئين تحت هذه المنازل، وذلك كان جزءًا من الأخطاء الناتجة عن الانقسام داخل حماس.