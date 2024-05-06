أشرف أبو الهول لـ«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021

قال أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إنه بعد حرب مايو 2021 في غزة، كانت مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بإعادة الإعمار في غزة بقيمة 500 مليون دولار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «القيادات المصرية لديها صبر كبير في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن 90% من الإرهاب في سيناء كان مصدره غزة، سواء من خلال تهريب السلاح أو تدريب العناصر الإرهابية قبل أن تتدخل مصر وتقضي على ذلك تماما».

وتابع: «هناك إشكالية كبيرة للغاية داخل حركة حماس، وهي ما يسمى بـ«أبناء المساجد»، وهم الأطفال الأيتام وأبناء العائلات الفقيرة، الذي كان يجندهم جناح الدعوى في غزة، ثم يتم تدريبهم على حمل السلاح».