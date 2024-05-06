رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قبل اجتماع «الأعلى للجامعات».. هل تزيد رغبات التسجيل للطلاب في تنسيق 2024؟

كتب:

أحمد أبوضيف
02:45 ص | الإثنين 06 مايو 2024
المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل اجتماع المجلس المقبل المقرر عقده نهاية الشهر الجاري وفقًا لخريطة موعد انعقاد المجلس في الأسبوع الثالث من كل شهر، موضحة أنه من المتوقع أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات المهمة أبرزها متابعة الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، ومدى انتظام الكليات لتطبيقها وفقا لقانون تنظيم الجامعات.

تعديلات نظام التعليم المدمج

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من المتوقع أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها لمتابعة تقارير اللجان بشأن تعديلات نظام التعليم المدمج، وكذلك مشروع إعادة النظر في توزيع الطلاب على الكليات والاستعدادات الأولية والتجهيزات الخاصة بتنسيق الجامعات 2024.

تنسيق الجامعات 2024

وأوضحت المصادر أنه فيما يتعلق بعدد رغبات التنسيق لكل طالب في مراحله المختلفة لكل الشهادات، فإنه لم يتخذ قرارًا بشأنها حتى الآن وأنها مازالت ستكون 75 رغبة لكل طالب كما كان في تنسيق العام الماضي دون تغيير حتى الآن وقرار زيادتها متعلق بالمجلس واللجنة العليا للتنسيق.

اقرأ المزيد:

قبل تنسيق الجامعات 2024.. تحذير مهم من «التعليم العالي» للطلاب

«التعليم العالي»: فتح باب التقديم في منح تمويل المشروعات الهادفة لحماية البيئة

«التعليم العالي»: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لشم النسيم

«التعليم العالي»: فتح باب التقدم للإعلان العاشر ضمن المبادرة المصرية اليابانية

وزير التعليم العالي: توسيع التعاون الأكاديمي وتبادل الزيارات مع المؤسسات البريطانية
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.