قبل اجتماع «الأعلى للجامعات».. هل تزيد رغبات التسجيل للطلاب في تنسيق 2024؟

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل اجتماع المجلس المقبل المقرر عقده نهاية الشهر الجاري وفقًا لخريطة موعد انعقاد المجلس في الأسبوع الثالث من كل شهر، موضحة أنه من المتوقع أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات المهمة أبرزها متابعة الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، ومدى انتظام الكليات لتطبيقها وفقا لقانون تنظيم الجامعات.

تعديلات نظام التعليم المدمج

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من المتوقع أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها لمتابعة تقارير اللجان بشأن تعديلات نظام التعليم المدمج، وكذلك مشروع إعادة النظر في توزيع الطلاب على الكليات والاستعدادات الأولية والتجهيزات الخاصة بتنسيق الجامعات 2024.

تنسيق الجامعات 2024

وأوضحت المصادر أنه فيما يتعلق بعدد رغبات التنسيق لكل طالب في مراحله المختلفة لكل الشهادات، فإنه لم يتخذ قرارًا بشأنها حتى الآن وأنها مازالت ستكون 75 رغبة لكل طالب كما كان في تنسيق العام الماضي دون تغيير حتى الآن وقرار زيادتها متعلق بالمجلس واللجنة العليا للتنسيق.