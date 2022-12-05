فريدة خميس تُنصب السير مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية في مصر

قالت السيدة فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن السير مجدي يعقوب يعد من أعظم الرواد في مجاله، وكان بالفعل أحد الأمناء المؤسسين لمجلس إدارة الجامعة البريطانية منذ البداية، كما كان يشارك شغف والدها الراحل الأستاذ فريد خميس مؤسس الجامعة البريطانية في مصر، بالتعليم العالي والقيمة التي يجلبها للمجتمع، هو أيضًا يجسد ويدافع عن القيم التي تتميز بها الجامعة البريطانية من دعم وتمكين الطلاب وإلهامهم للنجاح المستمر.“

جاء ذلك على هامش إحتفالية تنصيب الجراح العالمي الكبير السير مجدي يعقوب، كأول رئيسًا شرفيًا "Chancellor" للجامعة البريطانية في مصر، بحضور الأستاذة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائباً عن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير البريطانى جاريث بايلي، ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، والدكتور مصطفى الفقي، عضوي مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، ولفيف من الوزراء السابقين والسفراء والشخصيات العامة وكبار مسئولى الدولة ورؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأضافت السيدة فريدة خميس، أن السير مجدي يعقوب كرس نفسه لمعالجة عدم المساواة في تقديم الرعاية الصحية من خلال إنشاء منظمة سلسلة الأمل الخيرية الخاصة به ومستشفياته في أسوان وحول العالم.

وأعلنت السيدة فريدة خميس عن الفائزين بجائزة محمد فريد خميس للتميز البحثي، وقالت:“ نواصل تكريم فلسفة والدي التأسيسية للجامعة البريطانية وتمكين الطلاب من صياغة المستقبل وتشجيع عقولهم للتفكير في المستقبل وتحسين العالم من حولنا.“

وتابعت السيدة فريدة خميس، كلمتها بتوجيه الشكر للأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية، على تفانيه في رئاسة الجامعة ومجهوداته الكبيرة التي جعلت الجامعة تنجز العديد من المشروعات الهامة مثل المشاركة في قمة المناخ وتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وكذلك توقيع شراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان.

كما أبدي السير مجدي يعقوب، الرئيس الشرفي للجامعة البريطانية في مصر، والجراح العالمي، سعادته بهذا المنصب الجديد، قائلًا: أشعر بسعادة كبيرة بقبول هذه المسؤولية الكبيرة، والتي أحسستها منذ اللحظة الأولي مع المؤسس الراحل الأستاذ محمد فريد خميس، وأنا فخور جدًا بما قامت به الجامعة وتطورها الكبير لتصبح منارة للتمييز.“

وأضاف السير مجدي يعقوب:“ إنني أؤمن بالقيم الأكاديمية العالية التي تمثلها هذه الجامعة من خلال تعليم الشباب المصري الموهوبين والشباب من جميع أنحاء العالم للتأثير وتحسين الإنسانية والبحث العلمي والتعليم، فهناك الكثير من الألم والجهل في العالم والذي يحتاج إلى معالجة.“

من جانبه قال الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر:“ إنه يومًا تاريخي نكرم فيه الجراح العالمي مجدي يعقوب والذي كان له تأثيره الفريد على العالم من حولنا، فهو من أشهر المصريين الذين يرفعون اسم مصر حول العالم، وتاريخه حافل، وعبقريته غير مسبوقة، وساهم في إنقاذ أرواح العديد من الأطفال في العالم، والجميع يعلم أن لهذا الاسم صدى كبير في جميع أنحاء العالم، بكل ما تعنيه الكلمة، وانطلاقًا من تمحور الجامعة البريطانية حول الطالب، سيدعم وجود السير مجدي يعقوب هذا الهدف، وسيتيح للطلاب أن يقولوا نحن ملتزمون بمجتمعنا ونؤمن بالإنسانية.“

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن السير مجدي يعقوب يمثل قيمة مصرية عالمية، تبعث على الفخر والاعتزاز في ضوء ما قدمه ولا يزال من عطاء في مجال جراحة القلب، فضلا عن إسهاماته الإنسانية في مصر والعالم.

يذكر أن الجامعة البريطانية في مصر، هي واحدة من أهم وأكبر الجامعات الخاصة في مصر، وتطبق نظام التعليم البريطاني كما تمنح خريجيها الشهادات الثنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ومن الجامعات الأجنبية الشريكة (London South Bank University & Queen Margaret University&Manchester Metropolitan University )، كما حققت الجامعة البريطانية، منذ تأسيسها العديد من الإنجازات التي جعلتها تحتل المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية، ومنهم التصنيف الأخير الخاص بقائمة "شنغهاي "، فقد احتلت المركز الأول في مصر على الجامعات الحكومية والخاصة في الفيزياء، وحصلت على المركز الرابع مكرر في مصر، والأول على مستوى الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا لتصنيف QS البريطاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم الجامعة البريطانية في مصر، 11 كلية تشمل كليات (الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الفنون والتصميم، الصيدلة، نظم المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات).