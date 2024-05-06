البنتاجون: أوستن أكد لجالانت ضرورة إجلاء المدنيين قبل أي عملية في رفح الفلسطينية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت بحثا هاتفيا المفاوضات وجهود المساعدات لغزة.

كما أفاد «البنتاجون» بأن أوستن أكد لجالانت ضرورة وجود خطة موثوقة لإجلاء المدنيين قبل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، كما أكد لجالانت التزام واشنطن بإعادة جميع المحتجزين في غزة دون شروط، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.