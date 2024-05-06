نيرمين رشاد لـ«بين السطور»: ابنة مجدي يعقوب كان لها دور كبير في خروج مذكرات والدها للنور

عبرت نيرمين رشاد مدير النشر بالدار المصرية اللبنانية، عن سعادتها بإصدار مذكرات الدكتور مجدي يعقوب «جرَّاح خارج السرب»، إعداد صحفيين في «التايمز»، سيمون بيرسن وفيونا جورمان بترجمة أحمد شافعي، موضحة أن هذا العمل استغرق عام ونصف، بعدما قرأت خبرا على أحد المواقع الإخبارية أن الجامعة الأمريكية في مصر بصدد نشر نسخة إنجليزية لمذكرات الدكتور مجدي يعقوب.

حصلنا على حقوق الملكية الفكرية

أضافت «رشاد» خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «بين السطور»، على «ONsport FM»، أنها عرضت فكرة إصدار مذكرات الدكتور مجدي يعقوب باللغة العربية، على مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية، والجميع تقبل الموضوع، ثم وقعنا العقد مع الدكتور مجدي وابنته وحصلنا على حقوق الملكية الفكرية وبدأنها في ترجمة الكتاب.

ابنة الدكتور مجدي يعقوب بذلت دورا كبيرا

تابعت، أن «إليزا» ابنة الدكتور مجدي يعقوب كان لها دور كبير في خروج المذكرات للنور، وكانت تتابع مراحل الترجمة وإصدارالطبعة والغلاف، مشيرة إلى أن الدكتور مجدي يعقوب كان يتابع بنفسه عملية إصدار الكتاب، وطالب بتعديل في الغلاف، ويهتم بكل معلومة عنه تكون دقيقة.