لمحبي الفلك.. نصائح لمشاهدة شهب «إيتا الدلويات» في سماء مصر الليلة

تزين سماء مصر ظاهرة فلكية استثانية، أشبه بعرض فلكي مبهر، وذلك عندما ترسل زخة شهب «إيتا الدلويات» بقطع من حطام المذنب هالي، ليصبح المشهد أشبه بأمطارًا من النجوم المتساقطة من السماء، وهو حدث ينتظره عشاق الفلك كل عام، خاصة أن ذروتها تصل اليوم.. فكيف تشاهد تلك الظاهرة بوضوح ولا تفوتها؟

ظاهرة فلكية مثيرة تظهر في سماء مصر خلال ساعات

خلال ساعات وعندما تختفي أشعة الشمس، ستكون هناك فرصة استثنائية لمشاهدة ما بين 50 إلى 100 شهاب في الساعة، فوفقًا لمواقع علمية متخصصة بينها موقع «Space»، هناك فرصة جيدة لرؤيته لكن مع اتباع بعض النصائح التي ستجعل التجربة استثنائية.

نصائح لمشاهدة زخة «إيتا الدلويات» بوضوح في السماء

- ابتعد عن أضواء المدينة وابحث عن مكان مظلم بِإضاءة خافتة.

- امنح عينيك 20 دقيقة للتكيف مع الظلام.

- استلقِ على ظهرك واستخدم منظارًا إن أمكن.

- لا تتوقع مشاهدة الشهب في اتجاه واحد فقط، فقد تظهر من أي مكان في السماء.

زخة «إيتا الدلويات» تبلغ ذروتها في الفترة من 5 إلى 14 مايو، مع إمكانية مشاهدة الشهب بوضوح في الأماكن المظلمة بعيدًا عن أضواء المدن، إذ يعد المذنب هالي أحد أشهر المذنبات في التاريخ، إذ يظهر في سماء الأرض كل 76 سنة تقريبًا، وخلال رحلته عبر الفضاء، يخلف وراءه حطامًا من الغبار والصخور، ما ينتج زخات شهب متكررة، مثل «إيتا الدلويات» التي تضيء سماء الكرة الأرضية بِبريقها وبشكل ساحر.

لن تكون الظاهرة الوحيدة التي تحدث اليوم، مع اقتران القمر مع كوكب المريخ، وهي ظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها أيضًا لكن في الصباح، إذ يظهر القمر والمريخ كجسمين لامعين في سماء الشرق، مما يتيح فرصة رائعة لمراقبة هذا الحدث الفلكي المُثير، وذلك وفقًا لوكالة «ناسا» للفضاء.