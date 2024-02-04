ماذا يحدث داخل مخ الإنسان؟.. 100 ضعف ما يدور في الكرة الأرضية

العقل البشري معجزة بكل المقاييس؛ هو الجزء الأكثر تعقيدا في جسم الإنسان، إذ يبلغ وزنه ثلاثة أرطال وهو مقر الذكاء، ومترجم الحواس، ومبدأ حركة الجسم، والمتحكم في السلوك؛ والكثير من السمات الأخرى التي تجعل الإنسان يقف حائرا أمام تكوينه المعقد فماذا يوجد بالعقل البشري؟.

ماذا يحدث داخل مخ الإنسان؟

تحدَّث الدكتور مصطفى محمود في إحدى حلقات برنامج «العلم والإيمان» عن العقل البشري والخلايا العصبية الموجودة به قائلا: «العقل البشري 3 ونص رطل من المادة الهلامية، هو معجزة بكل المقاييس وبه حشد هائل من الخلايا العصبية، تقريبا 15 ألف مليون خلية عصبية تسمى نيورون وكل خلية تتكون من جسم وكابل طويل جدا تتفرع تفرعات شجرية بلا عدد عليه زوائد كثيرة بلا عدد».

ووصف العالم الراحل طريقة عمل الاتصالات بالمخ قائلا إن ما يحدث به من اتصالات في لحظة تساوي 100 ضعف الاتصالات التي تحدث في الكرة الأرضية بما فيها، لأن في الواقع الإنسان مجرة صغيرة: «إذا كان المخ لوحده 15 مليار خلية، فعدد باقي كل أعضاء الجسم بكل المساحة الهايلة بالجهاز الدوري والهيكلي مليارات مليارات الخلايا، حتى أكبر سوبر كومبيوترا بالمقارنة بالمخ لعبة أطفال وهو مجرد عدة لا تحتوي على عواطف ولا ذكاء ولا روح ولا إرادة».

ما يستطيع المخ استيعابه مفاجأة فلماذا ينسى؟

وعلى الرغم من أن العقل البشري يستطيع استيعاب 3 آلاف مليون كراسة معلومات بحسب «محمود»: «هيسعهم وهيقولك كمان من غير ما تعمله صيانة وقابل للزيادة إلى ما لا نهاية»، لكن يتعرض الإنسان دائما النسيان الذي أرجح سببه للتالي: «سبب النسيان مش إن المعلومة فقدت من مخزن الذاكرة، سببه إننا مش قادرين نستدعيها بسبب القلق والوش والهواجس، بنحاول بالإرادة نستدعيها بس إحنا بتتخطفنا الأهواء ومش مترتبين، وكل دا بيهجم على المخ في نفس الوقت اللي بنحاول نستدعي فيه المعلومة إنما لو كنت من أهل الهدوء والسكينة بتجيلك المعلومة بسرعة».