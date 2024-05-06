أسعار اللحوم في الأسواق اليوم.. «البلدي» يتراجع 30 جنيها للكيلو

تراجعت أسعار اللحوم الحمراء خلال الأيام الماضية، وسجلت نحو 360 جنيهًا للكيلو مقارنة بما كانت عليه الأسبوع الماضي نحو 390 جنيهًا، وحققت قيمة تراجع غير مسبوقة بلغت 30 جنيهًا وفق آخر تحديث للأسعار اليوم الاثنين 6-5-2024 من قبل شعبة القصابين.

تراجع اللحوم البلدي 30 جنيهًا

وتتراوح أسعار اللحوم الحمراء الطازجة في محلات الجزارة بين 320 جنيهًا للكيلو بالنسبة للحوم التي تتضمن نسبة دهون عالية أي نحو 150 جرامًا في الكيلو، بينما تبلغ اللحوم التي بها نسبة دهون 50 جرامًا فقط 360 جنيهًا أما اللحوم الحمراء الخالية من اللحوم فسعرها يصل إلى 400 جنيه.

من جانبها، تواصل وزارة الزراعة وسلاسل أمان ضخّ كميات كبيرة من اللحوم البلدية في منافذها المنتشرة بأنحاء الجمهورية كافة، سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة وسلاسل أمان

وترصد السطور التالية أسعار اللحوم الحمراء الطازجة في منافذ وزارة الزراعة وسلال أمان المنتشرة في محافظات الجمهورية، كما يلي.

فريش كندوز ملبس 330 جنيهًا.

مفروم ملبس 300 جنيه.

كندوز أحمر 350 جنيهًا.

مفروم أحمر 330 جنيهًا.

موزة حمراء 355 جنيهًا.

شاورما لحم 355 جنيهًا.

إنتركوت 370 جنيهًا.

روزبيف 370 جنيهًا.

بفتيك 370 جنيهًا.

عرق فلتو 370 جنيهًا.

عرق تربيانكو 370 جنيهًا.

كبده إسكندراني 350 جنيهًا.

كبده بانيه 350 جنيهًا.

قلب وكلاوي 340 جنيهًا.

عكاوي 375 جنيهًا.

لحم ضأن بلدي 390 جنيهًا.

أسعار مصنعات اللحوم

كفته حاتي بلدي سوبر 260 جنيهًا.

سجق بلدي سوبر 260 جنيهًا.

برجر بلدي سوبر 260 جنيهًا.

كفتة أرز بلدي 200 جنيه .

حواوشي بلدي سوبر 200 جنيه.

ممبار محشي سوبر 130 جنيهًا.