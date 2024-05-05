أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة اليوم.. «المفروم» بـ300 جنيه
كتب:
انتصار الغيطانى
11:17 ص | الأحد 05 مايو 2024
اللحوم - أرشيفية
تواصل وزارة الزراعة ضخ كميات كبيرة من اللحوم البلدية اليوم في جميع منافذها المنتشرة بأنحاء الجمهورية كافة، سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار مخفضة بنحو 30%.
أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة
وتباع اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بأسعار أقل من محلات الجزارة بنحو 30%، وذلك وفقًا لما ذكرته منافذ الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، لافتة إلى أنّ أسعار اللحوم البلدية الطازجة والمصنعة كالآتي:
فريش كندوز ملبس 330 جنيهًا
مفروم ملبس 300 جنيه
كندوز أحمر 350 جنيهًا
مفروم أحمر 330 جنيهًا
موزة حمراء 355 جنيهًا
شاورما لحم 355 جنيهًا
إنتركوت 370 جنيهًا
روزبيف 370 جنيهًا
بفتيك 370 جنيهًا
عرق فلتو 370 جنيهًا
عرق تربيانكو 370 جنيهًا
كبده إسكندراني 350 جنيهًا
كبده بانيه 350 جنيهًا
قلب وكلاوي 340 جنيهًا
عكاوي 375 جنيهًا
لحم ضأن بلدي 390 جنيهًا
أسعار مصنعات اللحوم
وتحرص منافذ وزارة الزراعة يوميًا على ضخ كميات كبيرة من مصنعات اللحوم البلدية، وأسعارها كالتالي:
كفته حاتي بلدي سوبر 260 جنيهًا
سجق بلدي سوبر 260 جنيهًا
برجر بلدي سوبر 260 جنيهًا
كفتة أرز بلدي 200 جنيه
حواوشي بلدي سوبر 200 جنيه
ممبار محشي سوبر 130 جنيهًا