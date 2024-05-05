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أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة اليوم.. «المفروم» بـ300 جنيه

كتب:

انتصار الغيطانى
11:17 ص | الأحد 05 مايو 2024
اللحوم - أرشيفية

اللحوم - أرشيفية

تواصل وزارة الزراعة ضخ كميات كبيرة من اللحوم البلدية اليوم في جميع منافذها المنتشرة بأنحاء الجمهورية كافة، سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار مخفضة بنحو 30%.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وتباع اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بأسعار أقل من محلات الجزارة بنحو 30%، وذلك وفقًا لما ذكرته منافذ الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، لافتة إلى أنّ أسعار اللحوم البلدية الطازجة والمصنعة كالآتي:

فريش كندوز ملبس 330 جنيهًا

مفروم ملبس 300 جنيه

كندوز أحمر 350 جنيهًا

مفروم أحمر 330 جنيهًا

موزة حمراء 355 جنيهًا

شاورما لحم 355 جنيهًا

إنتركوت 370 جنيهًا

روزبيف 370 جنيهًا

بفتيك 370 جنيهًا

عرق فلتو 370 جنيهًا

عرق تربيانكو 370 جنيهًا

كبده إسكندراني 350 جنيهًا

كبده بانيه 350 جنيهًا

قلب وكلاوي 340 جنيهًا

عكاوي 375 جنيهًا

لحم ضأن بلدي 390 جنيهًا

أسعار مصنعات اللحوم

وتحرص منافذ وزارة الزراعة يوميًا على ضخ كميات كبيرة من مصنعات اللحوم البلدية، وأسعارها كالتالي:

كفته حاتي بلدي سوبر 260 جنيهًا

سجق بلدي سوبر 260 جنيهًا

برجر بلدي سوبر 260 جنيهًا

كفتة أرز بلدي 200 جنيه 

حواوشي بلدي سوبر 200 جنيه

ممبار محشي سوبر 130 جنيهًا

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بقلم انتصار الغيطانى