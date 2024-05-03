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مركز السينما العربية ينظم 5 فعاليات مميزة في مهرجان كان

كتب:

بسمة شطا
01:33 م | الجمعة 03 مايو 2024
مهرجان كان

مهرجان كان

 ينظم مركز السينما العربية، بالتعاون مع سوق الفيلم بمهرجان كان وMAD Celeberity عددا من حلقات النقاش والفعاليات المميزة التي ستعقد خلال الدورة السابعة والسبعين للمهرجان، التي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل.

أنشطة مركز السينما في مهرجان كان 

تم تصميم أنشطة مركز السينما العربية لهذا العام بتركيز خاص على المواهب الإبداعية العربية أمام وخلف الكاميرا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيتضمن برنامج مركز السينما العربية لهذا العام 4 جلسات نقاش منفصلة، إضافة إلى الحفل السنوي المرتقب لتوزيع جوائز النقاد للأفلام العربية، ستقام جميع الفعاليات في Plage des Palmes ـــ وهو المكان الجديد المطل على الشاطئ الذي يتقاسمه مهرجان كان وسوق الأفلام.

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر ستبدأ بحدث مليء بالنجوم لمدة 3 ساعات تحت عنوان «مرعى المواهب: كيف يغزو الفنانون والحرفيون العرب عالم الترفيه»، والذي سيقدمه كل من مركز السينما العربية، وMAD Celebrity، وسيقام يوم 17 مايو من الساعة 3 إلى الساعة 6 مساءً، ويتكون من حلقتين مليئتين بالمشاهير يليهما حفل استقبال لمدة ساعة للمدعوين فقط.

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