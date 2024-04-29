رشيد مشهراوي وحكايات السينما الفلسطينية في «معكم منى الشاذلي»

في حلقة خاصة من برنامج «معكم منى الشاذلي»، يحل المخرج الفلسطيني الشهير رشيد مشهراوي الخميس ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، بمناسبة مشاركته الأخيرة في مهرجان أسوان لسينما المرأة، الذي ترأس فيه لجنة تحكيم الفيلم المصري.

السينما الفلسطينية

وتحدث «مشهراوي» عن السينما الفلسطينية ومشروعه الذي يحمل عنوان «السينما من المسافة صفر» والذي أنتج فيه بمساعدة العديد من الفنانين والمخرجين الفلسطينيين أفلامًا متنوعة من أرض الواقع، في الأراضي الفلسطينية.

ويعرض البرنامج أجزاءً من تلك الافلام، تعرض لأول مرة تليفزيونيًا، وتحدث «مشهراوي» عن قصة كل فيلم منها وحكايته وصناعه والحدث، الذي كان دافعًا لإنتاجه وتصويره.

من المسافة صفر

وشاركت الحوار مع «مشهراوي» هناء عويضة مخرجة فلسطينية، والتي أخرجت احد أفلام مشروع «من المسافة صفر» متحدثة عن تجربتها في إخراج فيلمها وكيفية العمل مع رشيد مشهراوي؛ لتقديم الحكايات الفلسطينية للعالم من أرض الواقع في فلسطين.

وقال «مشهراوي» إن مشاركته في النسخة القادمة من مهرجان، ستحمل مفاجأة هامة تتعلق بالسينما الفلسطينية والأوضاع التي تشهدها الأراضي المحتلة.

وتحدث عن فلسفته السينمائية في الأفلام التي يخرجها، والمشروع المتعلق بسينما المسافة صفر، والتي تتعلق بتقديم فنون وحكايات فلسطينية تكشف للعالم ما لا يمكن كشفه بطرق أخرى.