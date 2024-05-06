في ذكرى ميلادها.. محطات فنية بحياة ماجدة الصباحي (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في ذكرى ميلادها .. محطات فنية في حياة ماجدة الصباحي».

شاركت في دورها الأول وعمرها 5 أعوام

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الصباحي التي تركت إرثا فنيا من الأعمال السينمائية والدرامية التي خلدت اسمها في أذهان الجماهير.

الفنانة الراحلة من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية في 6 مايو عام 1931، اسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، وكان والدها يعمل موظفا في وزارة المواصلات وأكملت دراستها في طنطا حتى حصلت على بكالوريا فرنسية.

أحبت التمثيل من الصغر وشاركت في دورها الأول وعمرها 5 أعوام، وقدمت أدوارا كان لها تأثير كبير في التاريخ السينمائي وحصلت بعض أفلامها على أفضل أفلام بالسينما.

توالت مشاركاتها أمام كبار النجوم وقدمت فيلم المراهقات

بدأت مسيرتها الفنية بالمشاركة في فيلم الناصح الذي عُرض في عام 1949 بعدما قررت فتغيير اسمها في هذه الفترة نظرا لرفض عائلتها دخولها في مهنة التمثيل، وتوالت مشاركاتها أمام كبار النجوم وقدمت فيلم المراهقات مع رشدي أباظة والحقيقة العارية مع إيهاب نافع وشكري سرحان.