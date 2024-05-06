ذكرى ميلاد ماجدة الصباحي.. أسرار زواجها من إيهاب نافع

ظلت الفنانة ماجدة الصباحي حاضرة مع جمهورها من خلال رصيدها الحافل بالأعمال السينمائية التي تصل إلى 74 عملا، وقدمت من خلالها العديد من الأدوار على مراحل حياتها العمرية.

ربطت الفنانة ماجدة الصباحي علاقة حب بالممثل المصري إيهاب نافع وتزوجا وأنجبت منه ابنتها غادة نافع، والذي دخل عالم الفن والتمثيل ولكن بأعمالاً ليست بكثيرة منها مسلسل ساكن قصادي وأحلام في البوابة.

علاقة ماجدة الصباحي بطليقها إيهاب نافع

وكشف غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي بعض الأسرار عن زواج والدتها من والدها إيهاب نافع وذلك في حوار تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها الشهير معكم منى الشاذلي، وقالت: «تزوجت والدتي ماجدة الصباحي من والدي إيهاب نافع واستمر زواجهما حوالي سنتين أو ثلاث سنين وانفصلا ولم تتزوج بعده ثانية، وكانت دائمًا حريصة على علاقتي بوالدي إذ أنها كانت دائمًا على تواصل معه لنلتقي كما أنها كانت تحضر لي الهدايا وتخبرني بأنها منه».

واستكملت: «لذلك نشأت على حب والدي إيهاب نافع بالفطرة، وبعدما تزوج والدي كان يأتي بزوجته إلى المنزل وكانت والدتي ترحب بهما وتقدم لهما العشاء، كما أنها كانت أم في غاية الشدة والحزم، مما كان يجعلني أذهب إلى خالي ليوقع على الشهادة المدرسية بدلاً منها لأنه جاء للعيش معنا بعد انفصالها عن والدي».

أعمال جمعت ماجدة الصباحي وإيهاب نافع

وشاركت الفنانة ماجدة الصباحي الممثل إيهاب نافع بعض الأعمال السينمائية منها فيلم الحقيقة العارية عام 1963، وفيلم هجرة الرسول عام 1964، وفيلم من أحب عام 1966، وفيلم القبلة الأخيرة عام 1967، والنداهة عام 1975.