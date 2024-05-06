نقيب العاملين بالنيابات يوقع بروتوكول تعاون مع نقابة العدالة بـ«أنقرة»

استجابت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي لدعوة رئيس النقابة العامة للعدالة في تركيا نياط دوجلر، وهي الزيارة التي شهدت توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب التركي من أجل تبادل الخبرات، في إطار التعاون المشترك والعلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، ومن أجل تبادل الخبرات.

المستويين المحلي والدولي

وتأتي تلك الزيارة كأول جولة خارجية لرئيس نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم استكمالاً للجولات الداخلية، وذلك لدعم تواجد النقابة علي المستويين المحلي والدولي وهو ما يحقق لاعضاء النقابة تمثيل قوي بالمحافل الدولية، ويعزز الجهود الشعبية التي تقوم بها النقابة لدعم الجمهورية الجديدة برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتزامن زيارة النقابة العامة إلى أنقرة بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس المصري إلي تركيا.

وفي بيان صحفي، قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إنّه جرى العمل على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النقابة ونظيرتها التركية لدعم وتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية وتطوير الأداء المهني للأفراد المنتمين للنقابة، كما حرصت النقابة على نقل الصورة إلى الجانب التركي حول الجهود المبذولة بالجمهورية الجديدة والمتعلقة بتطوير المحاكم ومشروع التحول الرقمي وتمكين المرأة.