نقيب العاملون بالنيابات: زيادة حد إعانة الطوارئ يؤكد اهتمام الرئيس بالعمال

قال كريم عبدالباقي، نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، إنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بزيادة حد المنح الخاصة بصندوق إعانة الطوارئ من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، يؤكد اهتمام الرئيس بعمال مصر ورعاية مصالحهم رعاية كاملة، وإنشاء مراكز لتدريب الشباب يعكس رغبة الجمهورية الجديدة في خلق فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ويخلق بيئة عمل آمنة لعمال مصر.

احتفالية عيد العمال

وأضاف عبدالباقي، أنّ مشاركة الرئيس اليوم مع عمال مصر احتفالاتهم تخليد لمواقف الرئيس الداعمة، والتي بفضلها جرى العمل على تطوير «أبنية المحاكم»، وهو الأمر الذي ساهم بقوة في خلق بيئة عملٍ آمنة لموظفينا على مستوى الجمهورية، وسهّل الخدمات المقدمة للجمهور.

الاحتفالا بعيد العمال

شاركت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، والوفد النقابي المصاحب له في احتفالات عيد العمال، وهي الاحتفالية التي شهدت تكريم الرئيس لعددٍ من رموز العمل النقابي من مختلف النقابات العامة تقديرًا لجهودهم ومسيرتهم المليئة بالعطاء.