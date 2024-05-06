رحل بعد وفاة زوجته بـ10 أشهر.. من هو فاروق ياسين الشقيق الأكبر للفنان محمود ياسين؟

رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية الإعلامي فاروق ياسين شقيق الفنان الراحل محمود ياسين، والذي كان يشغل منصب مدير الإذاعة العربية في أستراليا، بحسب ما كشفه الكاتب عمرو محمود ياسين نجل الفنان الراحل عبر تدوينة على حسابه بـ«فيس بوك».

وكان الإعلامي فاروق ياسين مراسلا لإذاعة صوت العرب في أستراليا، قبل أن يتقلد منصب كبير المذيعين وصولا إلى مدير الإذاعة العربية في أستراليا، وهو مقيم في استراليا من سنوات طويلة حيث تزوج من سيدة تدعى ماريا، وأنجب منها دينا وروس.

الإعلامي فاروق ياسين يرحل قبل عام من وفاة زوجته

جاء رحيل الإعلامي فاروق ياسين في أقل من سنة على رحيل زوجته السيدة ماريا، والتي توفت في 5 يوليو الماضي، بحسب ما أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، ونعتها بكلمات رقيقة عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «رحمها الله كانت ست جميلة وراقية وكل الصفات الطيبة فيها في جنات النعيم يا رب».

وتتكون عائلة الفنان الراحل محمود ياسين من 10 أشقاء كان هو السادس بينهم، والذي رحل عن عالمنا في أكتوبر 2020، وبعد 5 أشهر توفيت شقيقته آمال في مارس 2021، وفي فبراير الماضي توفى الشقيق محمد فؤاد ياسين، قبل أن يلحق به الأخ الأكبر فاروق ياسين في مايو من العام نفسه.