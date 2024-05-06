رانيا محمود ياسين تعلن وفاة عمها الإعلامي فاروق ياسين

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، وفاة عمها الإعلامي فاروق ياسين، مدير الإذاعة العربية في أستراليا، وذلك خلال تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك».

ونعت رانيا محمود ياسين عمها الراحل، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الإعلامي الكبير عمي الأستاذ فاروق ياسين، مدير الإذاعة العربية في أستراليا وكبير عائلة ياسين، مع السلامة يا عمي الغالي، رحمك الله وأسكنك جنات النعيم».

المخرج عمر عبد العزيز ينعى الإعلامي فاروق ياسين

وحرص عدد من الفنانين وصناع السينما والدراما نعي شقيق الفنان الراحل محمود ياسين، ومن بينهم المخرج عمر عبد العزيز، الذي قال في تعليق: «البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويلهم أهله ومحبيه ويلهمكم الصبر على فراقه.. خالص التعازي».