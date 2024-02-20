أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، وفاة عمه محمد فؤاد، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفاة شقيق الفنان الراحل محمود ياسين

وقال عمرو محمود ياسين: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى عمى الغالي محمد فؤاد ياسين وكيل وزراة التربية والتعليم وموجه اللغة الإنجليزية.. نسألكم الدعاء»، ولم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة وتلقي العزاء.

رحيل محمود ياسين

وكان الفنان محمود ياسين رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عامًا، تاركا إرثا فنيا كبيرا لجمهوره.