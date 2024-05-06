انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لـ«تحلية المياه» في شرم الشيخ غدا

ينطلق المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي ينظمه مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء، بالمشاركة مع المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه EURO-MED 2024، والذي تنظمه الجمعية الأوروبية لتحلية المياه EDS.

مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط

وقال حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أنَّ المؤتمر يلقى الدعم الكامل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء ويقام تحت عنوان «مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط» ويشهد مشاركة واسعة من خبراء وباحثين وشركاء التنمية وكيانات صناعية في مجال التحلية والطاقة ممثلين لـ25 دولة.

أحدث الابتكارات في مجال تحلية المياه

وأوضح أنه يقام على هامش المؤتمر معرض يتضمن أحدث الابتكارات في مجال تحلية المياه، مما يعزز الحوار والتعاون العالمي ويسهم في تحقيق الأمان المائي والبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أنَّ المؤتمر يهدف الى الفعالية العلمية والتواصلية إلى تعزيز الحوار والتبادل المعرفي حول مستقبل تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف زيادة الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتعزيز الاستدامة البيئية في هذا المجال.