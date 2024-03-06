محافظ مطروح يستقبل وفدا يابانيا لبحث سبل التعاون في مجال تحلية المياه

استقبل الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، وفدًا يابانيًا بمقر محطة تحلية مياه البحر الضبعة بمحافظة مطروح، التي تأتي في إطار تعزيز التعاون وعرض أحدث التكنولوجيات اليابانية في صناعة الأغشية المستخدمة في مجال تحلية مياه البحر.

وقال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنّ الشركة اليابانية تصنع الأغشية الخاصة لتحلية المياه باستخدام التكنولوجيا.

تطور شركة مياه الشرب بمطروح في تحلية المياه

وأضاف أن الوفد الياباني أجرى جولة تفقدية بالمحطة، وأعرب عن مدى تطور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح في مجال تحلية مياه البحر وإنتاج المياه ومدى الالتزام بمعايير الجودة وكفاءة التشغيل والصيانات والحفاظ على الحالة الفنية للمحطة، وأثمرت الزيارة عن تعاون مشترك بين الشركة اليابانية ومياه مطروح في تجربة الأغشية المنتجة في محطات الشركة.

تكنولوجيا تحلية المياه

وأضاف أنّ الشركة على اطلاع دائم بكل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا تحلية المياه، وتسعى دائمًا لتقديم خدمة متميزة للمواطنين ولتحقيق رؤية الدولة في تحسين البنية التحتية والمحافظة على الموارد المائية والبيئية.