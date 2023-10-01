معلومات عن محطة تحلية المياه بالمنصورة الجديدة.. الأكبر في محافظات الدلتا

قال المهندس محمد فارس، المشرف التنفيذي بمحطة تحلية مياه البحر الأبيض المتوسط بالمنصورة الجديدة، إن المحطة تعد الأكبر في الدلتا على مساحة 24 فدانا، وأنشأت المرحلة الأولى على مساحة 11 فدانا، وتخدم 600 ألف نسمة من سكان المرحلة بالمنصورة الجديدة، وتبلغ تكلفتها مليار و400 مليون جنيه.

3 مراحل لتحلية المياه

وأكد «فارس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية التحلية تمر بعدة مراحل، المرحلة الأولى معالجة أولية، وبعد ذلك مرحلة إزالة ونزع الأملاح، ثم مرحلة المعالجة النهائية، والهدف من المحطة تحقيق الأمن المائي للمدينة، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحر الأبيض المتوسط.

نزع الأملاح من مياه البحر

وأضاف المشرف التنفيذي، أنه من خلال المراحل السابقة يمكن تحلية مياه البحر الأبيض المتوسط لتصبح صالحة وآمنة للشرب، حيث أن المعالجة الأولى الهدف منها التخلص من الجسيمات بالمياه من البحر، وبعدها مرحلة الـRO ويتم فيها نزع الأملاح بالكامل، بينما المرحلة النهائية هي المعالجة، ويتم إضافة حجر الكالسيت على المياه لضبط الـPh بها، عن طريق إضافة صودا كاوية، وبعد ذلك يتم تخزينها في خزان سعته 10 آلاف متر مكعب، لتصبح بعدها جاهزة لضخها لأهالي المدينة الجديدة.

فيما قال المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن الهدف من محطة تحلية المياه هو توفير مياه صالحة للشرب للمواطنين، وتقع أقصى غرب مدينة المنصورة الجديدة، مضيفا «المرحلة الأولى تنتج 160 ألف كيلومتر مكعب في المحطة، ونفذنا بالفعل المرحلة الأولى، والمأخذ البحري يغطي مرحلتين 80 ألف متر مكعب في اليوم، والوحدات نفسها 40 ألف متر مكعب في اليوم».

نسبة الملوحة في مياه البحر

وتابع أن نسبة الملوحة في مياه البحر 60 ألف جزء في المليون، ويقوم بتحويلها إلى 300 جزء في المليون فقط، وهو فرق كبير جدا، مشددا على أن المياه صالحة للشرب وهي آمنة تماما تحت إشراف وزارة الصحة التي يوجد بها تكنولوجيا حديثة تسمى التناضح العكسي، حيث يتم نزع الملوحة من البحر وتحويلها إلى مياه صالحة عن طريق الضغوط المرتفعة التي تصل إلى 60 بار.