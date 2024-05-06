«شعبة الدواجن»: لدينا وفرة في المنتجات.. ونتوقع استقرار الأسعار قريبا

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إنّ حالة السوق يشهد استقرارا سعريا كبيرا بعدما سجل سعر متوسط كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 77 جنيها، في الوقت الذي تصل فيه إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 87 أو 88 جنيها للكيلو.

عبدالعزيز: كرتونة البيض تتراوح بين 120 لـ125 جنيها

وأضاف عبدالعزيز لـ«الوطن»، أنّ سعر كرتونة البيض يتراوح بين 120 لـ125 جنيها، وتصل للمستهلك النهائي بسعر 135 جنيها أو أكثر حسب المناطق المباعة فيها.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية استقرار كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة حتى عيد الأضحى، مؤكدا أنّ سوق الدواجن لا يعاني من شحّ الموارد، والفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الانضباط في صناعة الدواجن خاصة مع توافر الدولار في البنوك.

أما وعن أسعار الأعلاف، أوضح أنّ سعر العلف يتراوح اليوم للطن بين 22 لـ24.5 ألف جنيه، مع اختلاف الشركات المنتجة، كما سجل سعر طن الذرة الأوكراني 10.5 ألف جنيه، بينما سجل الذرة البرازيلي 11.5 ألف جنيه.

وعن سعر طن الصويا تركيز 44%، سجلت 24.5 ألف جنيه، بينما سجل سعر طن الصويا تركيز 64 الـ25.5 ألف جنيه في الأسواق اليوم.