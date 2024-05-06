أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 6-5-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 6-5-2024 نحو 73 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 88 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، التي وصلت إلى 91 جنيهًا، وفق الأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن.

تراجع أسعار الفراخ البيضاء

وتشهد محلات الفراخ البيضاء تراجع الإقبال على الشراء بسبب دعوات المقاطعة التي بدأت قبل أسبوعين، وأسهمت في تراجع الدواجن بقيمة 17 جنيهًا في الكيلو إذ كانت تباع بـ105 جنيهات للمستهلك بينما وصلت الأسعار اليوم إلى 88 جنيهًا وفق آخر تحديث.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

تستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 6-5-2024 في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

سعر الفراخ البلدي اليوم

تراجعت الفراخ البلدي بشكل كبير بقيمة 8 جنيهات للكيلو إذ سجلت نحو 90 جنيهًا في المزرعة و100 جنيه للمستهلك.

سجل سعر البانيه بين 190 و200 جنيه.

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر صدور الدجاج بين 120 و125 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.

تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 120 جنيهًا.