«منتجي الدواجن»: انخفاضات جديدة في أسعار البيض أكتوبر المقبل

كشف أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة لمنتجي الدواجن، توقعات أسعار البيض خلال الفترة المقبلة خاصة مع حلول شم النسيم، موضحًا أنّ توافر الأعلاف دفع سعر البيض نحو الانخفاض بنسبة تتراوح بين 30 و40% لجميع الأنواع بالأسواق.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنّ سعر كرتونة البيض للمستهلك يتراوح بين 130 و140 جنيهًا، متوقعا حدوث انخفاضات جديدة في الأسعار في شهر 10 المقبل مع إنتاج دورات جديدة، لأنّ الدورة تستغرق بين 4 و5 أشهر للاكتمال.

ضبط الأسواق منعا للتلاعب

وذكر رئيس شعبة بيض المائدة لمنتجي الدواجن، أنّ الأجهزة المعنية تشن حملات لضبط الأسواق منعًا للتلاعب، موضحًا أنّ المُنتِج لـ الدواجن والبيض تنتهي مهمته عند تسليم المنتَج من المزرعة بالسعر المتفق عليه بعد الانخفاض الأخير.

أوضح أنّ أسعار البيض لن ترتفع خلال أيام شم النسيم مع زيادة المعروض المحلي منه، مشيرًا إلى أنّ أنواع البيض تتفاوت أسعارها بين 3 و5 جنيهات.