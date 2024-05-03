تراجع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3-5-2024

أعلنت بورصة الدواجن، تراجع في أسعار الفراخ البيضاء بشكل ملحوظ، وسجلت نحو 83 جنيهًا للمستهلك اليوم الجمعة 3-5-2024، بعد حملات المقاطعة التي توسعت وشملت مقاطعة البيض أيضًا، ولقيت تلك الحملات استجابة واسعة في القاهرة الكبرى والمحافظات.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

تستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، نحو 73 جنيهًا للكيلو في أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر 83 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر من مكان إلى لآخر، إذ تضاف أسعار النقل وغيرها.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الكيلو الفراخ البلدي ما بين 116 و122 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر البانيه 195 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر صدور الدجاج ما بين 122 و125 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البط البلدي بين 115 و120 جنيهًا.

بلغ سعر الأرانب نحو 110 جنيهًا للكيلو.

سعر البط المجمد 120 جنيهًا للكيلو.

جاء سعر جوز الحمام بنحو 120 جنيهًا.