ماكرون يطالب نتنياهو بعدم اقتحام رفح الفلسطينية وإدخال المساعدات إلى غزة

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدم اقتحام رفح الفلسطينية، وضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بكميات كبيرة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية.

وأكد ماكرون أنه يجب الاهتمام بمفاوضات تبادل المحتجزين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه.

وأشار الرئيس الفرنسي أيضًا خلال الاتصال الهاتفي إلى أنه يجب أن تتوقف العملية العسكرية في غزة الآن.