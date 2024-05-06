تطورات جديدة في حرب أوكرانيا.. هل تتدخل فرنسا عسكريا ضد روسيا؟

رغم تحذير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من نشر قوات فرنسية في أوكرانيا، ضمن الحرب المستمرة بين موسكو وكييف، بعد تجدد حديث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن استعداد باريس لإرسال قواتها إلى أوكرانيا، ادعى مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكي يدعى ستيفين براين، أن فرنسا نشرت قواتها هناك بالفعل، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

المسؤول السابق في «البنتاجون» قال إن القوات الفرنسية انتشرت في أوكرانيا لدعم قوات كييف المنهكة في حربها ضد روسيا، وحاليًا هناك 100 جندي فرنسي في مدينة سلافيانسيك الأوكرانية، وهم ضمن جزء من 1500 جندي متوقع ذهابهم إلى كييف خلال الأيام القادمة.

إرسال قوات فرنسية إلى كييف

حديث المسؤول السابق في «البنتاجون»، أكده الضابط الفرنسي ألكسندر فوترافير، وقال إن باريس تستطيع دعم القوات الأوكرانية بلواءين فقط، لكن ذلك، لا يساوي شيء مقارنة بحجم وقوة الجيش الروسي.

وأكد «فوترافير»، أن فرنسا قادرة على إرسال نحو 6 آلاف جندي إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، لكن ذلك لن يكون كافيًا لهزيمة القوات الروسية، نقلًا عن روسيا اليوم.

ماكرون يجدد نيته إرسال قوات فرنسية إلى كييف

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدد خلال لقاء بمجلة «ذي إيكونوميست» يوم الخميس الماضي، استعداده لإرسال قوات فرنسية إلى كييف، في حال عملت موسكو على اختراق خطوط الجبهة، وفي حال طلبت كييف منا ذلك.

ماكرون: سلامة أوروبا على المحك

وأضاف «ماكرون» أيضًا أن سلامة قارة أوروبا بالكامل على المحك، لأن أوكرانيا تبعد 1500 كيلومترًا عن حدودنا، وفي حال إذا فازت موسكو في الصراع ضد كييف، فإن فرنسا وبولندا وليتوانيا والدول الأوروبية ستفقد أمنها.

«بوتين» و«الكرملين» يحذران

في الوقت نفسه، حذر فلاديمير بوتين من إرسال فرنسا قواتها إلى كييف، قائلًا إن ذلك يمكن أن يشعل حربًا نووية، بحسب وكالة «رويترز».

كما حذر الكرملين أيضًا من تصريحات «ماكرون»، وأكدت أن ذلك يشكل «اتجاهًا خطيرًا جدًا».

محلل سياسي: اتجاهًا جديدًا في الحرب

المحلل السياسي أيمن الجدي، قال لـ«الوطن»، إن إرسال أوكرانيا قوات بعدد كبير إلى كييف سيشكل اتجاهًا جديدًا في الحرب، ومن الممكن أن تنضم دول أوروبية أخرى ضد «بوتين»، وهي الشرارة التي ستشعل حربًا داخل أوروبا، لكن في حال كان عدد القوات الفرنسية قليل ولن يؤثر في مسار الحرب أو تشكل تهديدًا ضد فلاديمير بوتين، فمن الممكن أن تبقى الأمور على حالها.

وأكد أن الرئيس الفرنسي يعلم جيدًا خطورة إرسال أعداد كبيرة من القوات الفرنسية إلى أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، لا يريد الدخول في صراع عسكري كبير ضد روسيا، في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات سويسرا يونيو المقبل.