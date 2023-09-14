سامح شكري: مصر تتطلع لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك توافقا في الرؤى بين مصر وفرنسا من أجل الوصول إلى المشكلات التي تواجه المنطقة، مؤكدًا اهتمام مصر وتطلعها الكامل لتعزيز وتوثيق التعاون مع فرنسا في القطاعين الثقافي والتعليمي، كما أن المشاورات ستكون مستمرة بين البلدين.

وأوضح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تتطلع لزيارة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إلى مصر، وذلك ن من أجل استمرار وتيرة الاتصالات على المستويات كافة، وهي تعطي زخمًا وتدفع إلى المزيد من التعاون واستكشاف مجالات تخدم مصلحة البلدين.

وأكد وزير الخارجية أنه على مستوى الثقافة بين البلدين، هناك اهتمام فرنسي كبير بالحضارة الفرعونية، وكذلك اهتمام مصر بالثقافة الفرنسية، ووجود مراكز التعليم الفرنسية في مصر، وكلها روابط نعمل على تعزيزها وتنميتها.