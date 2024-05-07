سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-5-2024 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في عدد من البنوك المصرية، استقراراً مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات اليومية، إذ سجل نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.89 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع في بنك الإسكندرية.