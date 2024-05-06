سعر الدولار اليوم الاثنين 6-5-2024 في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 6-5-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارا في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، بواقع 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقا لآخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.89 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع في بنك مصر.