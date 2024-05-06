رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الدولار اليوم الاثنين 6-5-2024 في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
05:17 ص | الإثنين 06 مايو 2024
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 6-5-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارا في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، بواقع 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقا لآخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم 

سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.89 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع في بنك مصر.

اقرأ المزيد:

سعر الدولار اليوم الأحد 5-5-2024 في البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4-5-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3-5-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 2-5-2024 بمنتصف التعاملات
بقلم سعيد رمضان