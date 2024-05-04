شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4-5-2024 حالة من الاستقرار النسبي، عند مستوى 47.85 جنيه للبيع، و47.75 جنيه للشراء، في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 4-5-2024، وفق آخر تحديث معلن من المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.85 جنيه للبيع، و47.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حالة من الاستقرار عند 47.88 جنيه للبيع، و47.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 47.87 جنيه للبيع، و47.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.82 جنيه للبيع، و47.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48 جنيه للبيع و47.90 جنيه للشراء.