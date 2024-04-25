سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 25-4-2024، استقراراً في عدد من البنوك، العاملة بالسوق المصرفي المصري، أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات اليومية، حيث سجل سعر الدولار اليوم عند 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وترصد «لوطن»، في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.85 جنيه للشراء، فيما سجل و47.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم عند 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

واستقر سعر الدولار اليوم عند 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بينما سجل سعر الدولار اليوم 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.