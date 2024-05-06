راغدة شلهوب تكشف أسرارا عن حياتها: «الفلوس أهم من الحب»

تتميز الإعلامية اللبنانية رغدة شلهوب بظهورها القليل في البرامج الحوارية، ولكنها معروفة بتصريحاتها الجريئة وآرائها غير التقليدية، وكشفت في آخر حوار تلفزيوني لها، عن تفاصيل من حياتها وارتباطها بفنان شهير، وحبها لبعض الفنانين الذين تتمنى أن تستضيفهم في برنامجها، ورأيها في الحب والزواج.

«لا أؤمن بالحب.. الفلوس أهم»

اعتبرت «راغدة» الزواج باسم الحب خطأ، ناصحة الفتيات بالبعد عن الحب، لأن المظاهر تخدع والحب ينتهي مع الوقت، والمال أهم، فيما تتحدث عن والدها قائلة: «أنا محظوظة بيه وهو حظي من الرجالة» وأنه كان صديقها وأنها غير محظوظة مع الرجال.

وقالت إنها أحبت زوجها كثيرًا ومتفاهمة معه، وتربطها به ابنتها وغيابه لم يأثر على علاقتهما.

هيفاء وهبي

وعن الفنانين التي كانت تتمنى راغدة أن تستضيفهم في برامجها، قالت إنها كانت تحب «فيروز» كثيرا، وتمنت إجراء حوار معها ولكن لم يحالفها الحظ، وتتمنى أن تستضيف اللبنانية هيفاء وهبي في برنامجها «زمن»، وستكون من أجمل الحلقات التي تنتجها، ومن الإعلاميات التي تحبهن كثيرا رضوى الشربيني، وتعتبرها خفيفة الظل ومحبوبة على الرغم من أنها لم تجمعها بها علاقة سابقًا.

تمنت الزواج من فنان شهير ولكنه لم يقتنع

قالت راغدة أنها ليست عدوة الرجال كما يطلق الجمهور عليها، وخبرتها مع الرجال جيدة، وتزوجت بسن صغير وانتهت أحلامها بسبب زواجها وانفصلت عنه بعد زواج استمر 5 سنوات، وتزوجت مرة أخرى وأنجبت ابنتها الوحيدة، وارتبطت بشخص من الوسط الفني، وتمنت الزواج منه، ولكنه كان غير مقتنع بفكرة الزواج وقالت: «هذه الشخصية التي أحكي عنها أخذ قرار الارتباط، ليس من فترة زمنية بعيدة لكن قريبة، وإذا كنت انتظرت كل هذه الفترة لم أكن لأرى ابنتي التي أصبح عمرها 14 عاما، أنا كان لدي رغبة في الزواج وتأسيس عائلة لكنه لم يكن مقتنعا بفكرة الزواج».