مسلم: أوروبا أدركت أن إسرائيل كانت تسرق الأضواء في الأسابيع الأولى من حرب غزة

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنّ الموقف الأوروبي تراجع بعدما كان متعاطفا مع الجانب الإسرائيلي خاصة بلجيكا وفرنسا، متابعا أنّ كل هذه الدول أصبحت على قناعة بأنّ إسرائيل كانت تسرق الأضواء والتعاطف فقط في الأسابيع الأولى من الحرب.

الدبلوماسية المصرية على إدراك كامل بالملف الفلسطيني

وأضاف مسلم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقديم الإعلامي حساني بشير، أنّ الدبلوماسية المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي كانا على إدراك كامل بالملف الفلسطيني، لافتًا إلى أنّ المسؤولين الدوليين الذين زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أنّ المعبر لم يُغلق طوال الوقت وعلى مدار 24 ساعة.

وتابع أنّ إسرائيل تشن حملات إعلامية ضد مصر حال الضغط عليها دوليا، كما فعلت أمام محكمة العدل الدولية باتهام مصر أنّها هي من تُغلق المعبر، ومرة أخرى بأنّها هي التي تُسرب أسلحة إلى حماس، رغم معرفتها بأنّها هي التي تُغلق المعبر، وأنّ الأسلحة وصلت إلى حماس عبر المنافذ الإسرائيلية وليس عبر المنفذ المصري.

مصر صاحبة حكمة ورؤية

وأوضح أنّ مصر كان لديها حكمة ورؤية منذ تولي الرئيس السيسي، حيث أخلى منطقة رفح الملاصقة لغزة، وحينها تم مهاجمته على أنّ القرار هو تهجير قسري، لكنه كان فقط لاحتياطات الأمن القومي.

واستطرد: «البعض حاول منذ بداية الحرب إدخال مصر في حرب مواجهة مع إسرائيل، ولكن مصر تعلم التزاماتها وحقوقها وتعلم متى يمكن أن تتخذ قرارًا إذا تجاوز أحد في أمنها القومي وحق سيادتها».