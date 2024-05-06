مع التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية.. العالم يرفض تهجير أهل غزة

استيقظت مدينة رفح الفلسطينية اليوم الإثنين على أوامر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء استعدادًا لهجوم وشيك على المدينة التي يلجأ إليها أكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني، ومع أوامر الإخلاء، أدانت المنظمات والدول التحرك الإسرائيلي ناحية رفح، كما رفضت في وقت سابق أيضًا أي خلال الأيام الماضية، تهجير للفلسطينيين خارج قطاع غزة.

واشنطن ترفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم

وكانت واشنطن، أعلنت رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأكدت أهمية العمل بكل الوسائل للحيلولة دون وقوع ذلك، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية في بيان.

وكان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، حذّر من التهجير القسري للفلسطينيين، في قطاع غزة، خلال زيارته إلى القاهرة، معبرًا عن تقديره للدور القيادي لمصر في تسهيل تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

كما رفض «بلينكن» أيضًا خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تهجير الفلسطينيين، وضرورة وقف أعمال العنف في الضفة الغربية.

فرنسا تدعم موقف مصر التام بشأن تهجير الفلسطينيين

ورفضت فرنسا، خلال لقاء سابق بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي سيتفان سيجورنيه تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وهو ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى دعم فرنسا التام لموقف مصر بشأن رفض تهجير الفلسطينيين.

بريطانيا تشدد على ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، شددت على ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، ورفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وذلك بحسب منشور للخارجية البريطانية عبر منصة «إكس».

ألمانيا ترفض تهجير الفلسطينيين

كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعلنت رفض برلين تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما حذرت من تهجيرهم إلى أي مكان.