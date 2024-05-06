الأردن: فشل المجتمع الدولي في منع مجزرة برفح الفلسطينية سيكون وصمة عار لن تمحى

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، أن الفلسطينيون يواجهون خطر مجزرة أخرى تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها في رفح الفلسطينية، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضاف «الصفدي»، أنه على المجتمع الدولي التحرك الفوري لمنع أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، وأن فشل المجتمع الدولي في منع مجزرة برفح الفلسطينية سيكون وصمة عار لن تمحى.