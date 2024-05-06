رئيس حزب الجيل: مصر السند الأكبر للشعب الفلسطيني

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن مصر تعتبر الداعم الأساسي للشعب الفلسطيني، وأن مجهودات القيادة السياسية المصرية في قضية فلسطين واضحة تمامًا، وليست هذه المجهودات نتيجة لليوم، بل تمتد لمدة 75 عامًا، مؤكدا أن مصر دائمًا ما كانت السند والشقيقة الكبرى للشعب الفلسطيني، وقد واجهت بمفردها المخططات الصهيونية التي استهدفت التطهير العرقي والتهجير القسري لجعل فلسطين أرضًا لليهود فقط.

مصر قامت بجهود كبيرة لتحقيق تهدئة الأوضاع

وأشار «الشهابي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن مصر قامت بجهود كبيرة لتحقيق تهدئة الأوضاع، وكانت العنصر الحاسم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، مؤكدا أن مصلحة رئيس الحكومة الإسرائيلية تكمن في عدم التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب، حيث قد يترتب على ذلك ترك الحكم ومحاكمته وسجنه.

وأكد رئيس حزب الجيل أهمية التعاطي بإيجابية مع المفاوضات لوقف الحرب الملعونة الوحشية على أهل غزة.