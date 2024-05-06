مراسل «إكسترا نيوز»: دور مصر رائد في تقديم المساعدات الإنسانية لأهل غزة

قال مراسل «إكسترا نيوز»، عبدالمنعم إبراهيم، إنّ معبر رفح لا يزال يواصل جهوده من أجل مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية، وكذلك المستلزمات الطبية والوقود إلى الأشقاء في قطاع غزة.

دور مصر رائد في تقديم المساعدات

وأضاف «إبراهيم»، خلال رسالة على الهواء، أنّ مصر لا تزال دورها الرائد والإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين، بهدف رفع العبء عن القطاع المحاصر التي يشهد عدوان إسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر وحتى الآن، مؤكدًا أن مصر تتضامن مع الشعب الفلسطيني.

المساعدات الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني

وتابع بأنّ مصر تقدم المزيد من المساعدات الإنسانية سواء المساعدات التي جهزتها مؤسساتها المجتمع المدني المصري، ومؤسسات الدولة المصرية أو من خلال المساعدات التي تأتي من خارج مصر، موضحًا أن مصر خصّصت مطار العريش الجوي وميناء العريش لاستقبال هذه المساعدات وإعدادها ثم ارسالها إلى الأشقاء من خلال معبر رفح البري.