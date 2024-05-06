برنامج «السفيرة عزيزة» يهنئ المصريين بأعياد الربيع (فيديو)

استهلت مذيعات برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على شاشة «دي إم سي»، حديثهن بتهنئة الشعب المصري بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، متمنيين لمصر دوام السلامة والأمان.

شم النسيم عيد مصري أصيل وموروث شعبي

وذكرت الإعلامية نهى عبد العزيز مقدمة البرنامج، أنّ شم النسيم عيد مصري أصيل وموروث شعبي له طقوسه المميزة ومظاهر احتفال خاصة، يجب أن تُورث من جيل إلى جيل وذلك من خلال زيارة الأسر والأصدقاء في جو من الفرح والسعادة للحدائق العامة وتناول الأسماك المملحة وتلوين البيض.

احتفالات شم النسيم

وتابعت: «كل سنة بحب احتفل بالعادات والتقاليد القديمة لشم النسيم، خصوصًا إنه بيجي في بداية الربيع، وبيحسسنا بالحياة والانطلاق والخروجات، وأنا من صغري كنت بعمل البيض الملون وأزينه بالخرز والرسومات، وكنت بعلم الأطفال أزاي يرسموا عليه، وأعملهم مسابقات»، مضيفة: «مش بحب الرنجة والفسيخ أنا وابني، لكن باقي البيت بيحبوها».