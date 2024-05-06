تراجع أسعار البصل في شم النسيم.. وتوقعات باستمرار الانخفاض

تراجعت أسعار البصل الأيام الماضية، وسط توقعات باستمرار التراجع بعد شم النسيم، ليتراوح سعر الكيلو بين 5 حتى 10 جنيهات، وفق الأسعار المعلنة عبر موقع سوق العبور.

سعر البصل والخضروات اليوم

وترصد السطور التالية سعر البصل والخضروات اليوم، تزامنًا مع الاحتفال بعيد شم النسيم، وفق الأسعار المعلنة على موقع سوق العبور.

سعر البصل اليوم

سجلت أسعار البصل تراجعا اليوم ليتراوح بين 5 - 10 جنيهات للكيلو، ويباع في بعض الأقاليم بـ7 جنيهات للكيلو، بعد أن وصل سعره في وقت سابق إلى 12 جنيهًا وفقًا للأسعار المعلنة على سوق العبور.

أسعار الطماطم

تتراوح أسعار الطماطم اليوم بين 3 - 4.5 جنيها، وفقًا للأسعار المعلنة على سوق العبور.

أسعار الخيار البلدي

تتراوح أسعار الخيار البلدي بين 5 - 11 جنيها، وفقًا للأسعار المعلنة على سوق العبور.

أسعار البطاطس

وتراوحت أسعار البطاطس اليوم الاثنين بين 4 - 11 جنيهًا للكيلو.