«8 الصبح» يرصد استعدادات الحدائق لاستقبال الزوار في شم النسيم

عرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة DMC، تقريرًا بعنوان «احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم في الحدائق والمتنزهات».

حديقة ميريلاند

وقالت مريم جمال مراسلة برنامج «8 الصبح»، إنّ حديقة ميريلاند استعدت لاستقبال المواطنين في يوم شم النسيم، حيث جرى تطويرها بالكامل مؤخرا، وتتسم بوجد مساحات خضراء كبيرة وأشجار وزهور نادرة.

وأضافت «جمال»، أنّ حديقة الميريلاند أكبر الحدائق في حي مصر الجديدة، وتتميز بتوفير المطاعم والمقاهي داخلها ومليئة بألعاب الأطفال، وعروض، كما تضم ساحة انتظار للسيارات.

وأكدت أنّ حديقة الميريلاند تتوافر أمامها الكثير من المواصلات حتى يصل المواطنين إليها بكل سهولة.