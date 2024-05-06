برنامج «8 الصبح» يرصد أجواء شم النسيم داخل حديقة القناطر الخيرية (فيديو)

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، تقريرًا يرصد أجواء شم النسيم داخل حديقة القناطر الخيرية، وطقوس عيد شم النسيم عند المصريين.

وقال مصطفى سعد مراسل «DMC» إنَّ وزارة الري والموارد المائية انتهت من جميع الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال كل المواطنين من جميع المحافظات المصرية للاحتفال بعيد شم النسيم، من داخل حدائق القناطر الخيرية.

مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم داخل حدائق القناطر الخيرية

وأضاف «سعد» أنَّ حديقة عفلة التاريخية داخل حدائق القناطر الخيرية، تتميز بالكثير من المناظر الخلابة والأشجار التاريخية التي تتخطى عمرها 150 عاما، موضحًا أنَّ مظاهر الاحتفال تأتي داخل هذه الحديقة من ملاهي التي تخص الأطفال والألعاب المختلفة والمكتبات المتنوعة والمقاعد الخشبية والمطاعم والكافيهات للاحتفال بعيد شم النسيم.

وتابع أنَّ وزارة الصحة دفعت بالعديد من القوافل الطبية 10 سيارات من الإسعاف المليئة بجميع المعدات والأدوات الطبية، حتى تجري عملية تأمين شامل لكل المواطنين خلال هذا اليوم.