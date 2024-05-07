3 شروط مهمة احرص على وجودها في عقد الإيجار

تنشأ العديد من المشكلات بسبب عقود الإيجار الجديد بين الملاك والمستأجرين، لا سيما في امتداد مدة عقد الإيجار أو حصول المالك على الأجرة الشهرية، ونشرح من خلال خبير قانوني 3 شروط مهمة يجب إدراجها في عقد الإيجار حتى يستطيع المالك إلزام المستأجر بدفع الأجرة وأيضا عدم استمرار العلاقة الإيجارية دون وجه حق.

وقال كريم العطار، المحامي، إنه يفضل أولاً أن تكون مدة عقد الإيجار الجديد لا تزيد على سنة حتى يتثنى للمالك أن يتفهم طبيعة المستأجر من حيث الانتظام في دفع الأجرة من عدمه.

فسخ العقد من تلقاء نفسه

وعن ثاني الشروط المهمة التي يجب إدراجها، أوضح العطار، أنه يجب وضع بند صريح في العقد يتضمن أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون إنذار أو اللجوء إلى القضاء حين انتهاء مدته ولا يجدد إلا بعقد جديد.

الحجز على منقولات المستأجر

واستكمل المحامي، لـ«الوطن»، أن الشرط الثالث هو إدراج بند في العقد بأنه في حالة امتناع المستأجر عن دفع الأجرة في مواعيدها يحق للمالك أن يحجز على المنقولات الموجودة في الشقة المؤجرة لحين دفع قيمة الأجرة المتأخرة.