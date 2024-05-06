تفاصيل الطرح الجديد من «الإسكان» لشقق بنظام الإيجار.. الإعلان خلال أيام

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري، تفاصيل الطرح الجديد الخاص بشأن شقق للإيجار التمليكي لمختلف المواطنين، موضحة أن الطرح سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن انتهى الصندوق من الدراسات الخاصة بالطرح ليجرى إتاحتها للراغبين في الحجز بعدد من المدن كمدينة السادس من أكتوبر والمنوفية والشرقية وبني سويف.

شقق بنظام الإيجار

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطرح سيتاح للمواطنين بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي وتكون الوحدات بنظام الإيجار وعددها 20 ألف وحدة سكنية وتكون لمنخفضي الدخل والمدة المقرر إتاحتها للمواطنين 7 سنوات وقيمة الإيجار ستكون 1500 جنيه لمساحة 90 مترا، و1200 جنيه لمساحة 70 مترا.

وتابعت المصادر أن الشقق ستكون مزودة بعدادات مياه وكهرباء وغاز مسبقة الدفع، منوهة بأن صافي الدخل الشهري للمواطنين للاستفادة من الشقة السكنية 6000 جنيه كحد أقصى و8 آلاف جنيه كحد أقصى للأسرة.

وأكدت المصادر أنه سيتم الإعلان رسميًا عبر القنوات الرسمية للصندوق ووزارة الإسكان وفقًا لبيان رسمي وإن التوقعات تشير إلى أن الشهر الجاري سيشهد فتح باب التقدم لحجز الوحدات بنظام الإيجار.