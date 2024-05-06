حملات تفتيش على منشآت القطاع الخاص لمتابعة تنفيذ إجازة شم النسيم

شنت مديريات وزارة العمل، حملات تفتيش موسعة على منشآت القطاع الخاص، لمتابعة التزام أصحاب العمل بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزارء، باعتبار اليوم الاثنين، إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.

التفتيش على منشآت القطاع الخاص

وأكدت مصادر بوزارة العمل في تصريحات لـ« الوطن» على صدور توجيهات من وزير العمل، لمديري المديريات في المحافظات، بضرورة متابعة والتفتيش على منشآت القطاع الخاص الرسمية، للتأكد من تنفيذ القرارات الوزارية بشأن إجازتي عيد العمال وشم النسيم يومي الأحد والاثنين.

عمال القطاع الخاص بدون شكاوى

وأشارت المصادر إلى أن مديري التفتيش بمديريات العمل بالمحافظات، لم يرصدوا أي شكاوى في المنشآت، وجرى التزام أصحاب العمل بمنح العاملين الإجازة بالشكل الذي يحقق مصلحة طرفي عملية الإنتاج .